W tabeli PGE Ekstraligi na miejscach 4-8 ścisk. Apator, Falubaz, Włokniarz, GKM i Unia. Każda z tych drużyn może pojechać w play offach, ale każda z nich może równie dobrze rozpocząć kolejny sezon w lidze niżej.

Jeśli Falubaz w tym sezonie wygrywał to z bonusem. Dzięki cennym punktom za zwycięstwa w dwumeczu zajmuje 5. miejsce w tabeli. Zielonogórzanie nadal nie mogą być pewni ani utrzymania ani miejsca w play offach. O kolejne zwycięstwo będzie bardzo ciężko. Do końca sezonu zasadniczego trzy kolejki, a do Zielonej Góry przyjedzie Mistrz Polski. Motor Lublin.

Zrobił się ścisk w tej grupie 4-8. Już nie ma czasu żeby liczyć na potknięcia innych. Presja rośnie i trzeba liczyć na siebie

Przypomnijmy w pierwszym spotkaniu Motor Wygrał z Falubazem 56:34. Strata wydaje się nie do odrobienia w kontekście bonusu, tak jak nie do wyprzedzenia często jest Bartosz Zmarzlik. Po kryzysie w Toruniu i reprezentacyjnej klapie w Speedway Of Nations Zmarzlik wrócił do pewnej jazdy i poprowadził ostatnio lublinian do zwycięstwa z Włókniarzem.

Dwa razy do tej samej wody się nie wchodzi. Myślę, że jeśli Bartosz miał jakieś problemy sprzętowe to on z tego wyciągnął wnioski i już nie popełni tych samych błędów

W czwartkowym treningu wzięli udział wszyscy po za Janem Kvechem, który jechał w Anglii. Mimo trudnego przeciwnika nastroje wśród pozostałych obecnych były bardzo dobre. Myszy trzymają się planu i jadą po playoffy.

Składy:

NovyHotel Falubaz Zielona Góra

9. Jarosław Hampel

10. Rasmus Jensen

11. Przemysław Pawlicki

12. Jan Kvech

13. Piotr Pawlicki

14. Oskar Hurysz

15. Krzysztof Sadurski

Orlen Oil Motor Lublin

1. Dominik Kubera

2. Jack Holder

3. Fredrik Lindgren

4. Mateusz Cierniak

5. Bartosz Zmarzlik

6. Wiktor Przyjemski

7. Bartosz Bańbor

Novy Hotel Falubaz Zielona Góra – Motor Lublin przy W69 o godz. 18:00