– To było dla mnie zadanie nadrzędne – tak o dokończeniu sprzątania po pożarze niebezpiecznych odpadów w Przylepie mówił prezydent Marcin Pabierowski.

Włodarz miasta w Rozmowie na 96 FM poinformował, że w momencie, gdy objął władzę w mieście do utylizacji było ok. 500 ton odpadów. Do smutnej rocznicy jednego z największych pożarów w historii Zielonej Góry wszystko zostało wywiezione. Teren cały czas jest monitorowany.

Zobowiązałem pracowników, aby wykonać dodatkowe odwierty i studnie, jeśli chodzi o grunty i wody gruntowe. Pobrano próbki, przeprowadzono badania na 54 parametry, jeśli chodzi o grunty i 69 parametrów, jeśli chodzi o wody na Gęśniku. Wyniki wskazują, że nie ma przekroczeń.

Pabierowski nie wyklucza także rozmów ze Szpitalem Uniwersyteckim w temacie diagnostyki mieszkańców Przylepu, którzy mogli ucierpieć w wyniku pożaru. – Jeśli wystąpią przesłanki, zrobimy to – dodaje włodarz Zielonej Góry, który chce się skupić także na usuwaniu skutków pożaru na działkach sąsiednich.

Poprzednia władza tego problemu nie rozwiązała. Podjąłem działania, aby porozmawiać z prywatnymi podmiotami. Jeszcze dziś mamy spotkanie z jednym z właścicieli sąsiednich działek. Trzeba będzie przeprowadzić inwentaryzację, wycenę i przetarg.

Cała Rozmowa na 96 FM do zobaczenia na wZielonej.pl.