Ma być sporo ironii i dystansu. O kobietach, choć nie tylko dla kobiet. „No make up”, czyli one woman show. W piątkowy wieczór w Wegarniku spektakl teatralny w formie stand-upu.

Wystąpi Karolina Miłkowska, a przedstawi tekst napisany przez Iwonę Kusiak. Do przyjścia do Wegarnika zachęca Marek Wićko, jeden z organizatorów wydarzenia.

Coś, czego jeszcze nie można zakwalifikować ani do monodramu, ani do kabaretu. Jest to coś w formie stand-upu teatralnego. To wszystko będzie można obejrzeć u nas. Spodziewajcie się dużej dawki humoru. Przyjdźcie po prostu dobrze się bawić.