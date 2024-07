ZIELONA GÓRA:

Temat komercjalizacji igrzysk wraca co cztery lata. Komitet Olimpijski szuka rozwiązań na uatrakcyjnienie tej wybitnej imprezy sportowej tak żeby nadążyć za tak zwanym duchem czasu.

O wyjątkowości igrzysk mówił dziś na naszej antenie dziennikarz sportowy Andrzej Flugel z LCI i Łącznika Zielonogórskiego. – To niewiarygodne jak igrzyska pokonują czas, opierają mu się na tyle umiejętnie, że ta komercjalizacja w dobie smartfonów jest delikatna – mówił na naszej antenie.

W Paryżu 10 500 olimpijczyków będzie walczyć o 329 kompletów medali w 32 dyscyplinach.

Do rodziny olimpijskiej dołączony został breakdance, który zadebiutuje właśnie w Paryżu.

Dla mnie taniec to nie jest sport, ale jestem tradycjonalistą. To mój pogląd osobisty. Igrzyska są nie do podrobienia i powtórzenia. To najbardziej wyjątkowa impreza na świecie