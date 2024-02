“Nie walczymy o podwyżki, tylko o istnienie urzędu”, “Chcecie mieć lepsze sumienie, podpiszcie porozumienie – między innymi z takimi hasłami pojawili się w poniedziałek pod Urzędem Miasta pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy jak również związkowcy z zielonogórskiej Solidarności.

Protestujący nie chcą przeniesienia urzędu do Sulechowa. Takie informacje i taka ewentualność pojawiły się kilka tygodni temu. Prezydent Janusz Kubicki mówił o tym, że starostwo powiatowe powinno partycypować w kosztach uporządkowania terenu po pożarze w Przylepie i od tego uzależniał przekazanie dotacji celowej na Powiatowy Urząd Pracy.

Dziś pracownicy wystosowali do prezydenta Janusza Kubickiego pismo. Mówią przedstawicielki urzędu: Malwina Burlewicz i Aleksandra Mazurkiewicz.

Mamy nadzieję, że dojdzie do tego porozumienia i że zostaniemy. Od 1999 roku porozumienie jest co roku podpisywane. To będzie duże utrudnienie dla nas i mieszkańców, ale jesteśmy optymistami. Chcemy spokojnie pracować, a ta sytuacja nie ułatwia nam sprawy.