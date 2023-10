Do Państwowej Komisji Wyborczej spływają wyniki poszczególnych okręgów wyborczych. Jak wyglądają rezultaty w naszym regionie?

Przypomnijmy, na bazie wyników exit poll Platforma Obywatelska uzyska sześć mandatów, Prawo i Sprawiedliwość trzy, Trzecia Droga – dwa i Lewica – jeden. Według wstępnych obliczeń w tej chwili wazy się jeden mandat. Albo będzie szósty dla PO, lub czwarty dla PiS. To oznacza, że do Sejmu wejdą – to według danych z ponad 38 procent okręgów – Robert Dowhan lub Łukasz Mejza.

W tym momencie najlepsze wyniki uzyskali: Elżbieta Polak, Marek Cebula, Waldemar Sługocki, Krystyna Sibińska i Katarzyna Osos z PO, Władysław Dajczak, Marek Ast i Jerzy Materna z PiS, Maja Nowak i Stanisław Tomczyszyn z Trzeciej Drogi oraz Anita Kucharska Dziedzic z Lewicy.

Jeśli chodzi o wybory do Senatu, z okręgu lubuskiego prawdopodobnie mandat otrzymają: Mirosław Różański (“pakt senacki”, Władysław Komarnicki (PO) i Wadim Tyszkiewicz (niezależny).

Wyniki są na bieżąco aktualizowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/wynik/okr/8