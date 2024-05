Żużlowców NovyHotel Falubazu czeka dziś nie lada wyzwanie. Zielonogórzanie zmierzą się w Lublinie z mistrzem kraju Orlen Oil Motorem.

Rywal jest oczywiście niepokonany w PGE Ekstralidze. Z jakimi nadziejami nasi jadą nad Bystrzycę? O tym Piotr Protasiewicz, dyrektor sportowy zielonogórskiego klubu.

Nie oszukujmy się do drużyny naszpikowanej gwiazdami, ale każdy dobry wyścig daje mentalnego kopa. Faworytami nie jesteśmy, ale liczę, że zawodnicy zostawią serce na torze. Sprawdzenie się na tle tak silnej drużyny jest ważne w perspektywie kolejnych spotkań.

To będzie powrót na dobrze znany tor dla Jarosława Hampela, który ostatnie cztery sezony spędził właśnie w Motorze.

Tutaj niewiele bym się sugerował, bo ten tor wszyscy znają. Jedziemy nie na DMPJ, tylko do drużyny, która nie przegrała i jest naszpikowana gwiazdami. Jarek wierzę, że nam pomoże zwłaszcza, jeżeli chodzi o informacje na początku meczu, ale sam Jarek nie jedzie, liczę też na innych zawodników. Może będzie to mecz dla nich na to, żeby zebrać się w sobie i mieć perspektywę lepszej jazdy w kolejnych meczach.