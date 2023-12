Ważna informacja dla kierowców na początku. Wiadukt przy alei Zjednoczenia zamknięty aż do Wigilii. Taką wiadomość przekazał nam wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk w programie „Prezydent na 96 FM”.

Przypomnijmy, na początku tego tygodnia po silnych mrozach okazało się, że w wiadukcie powstała szczelina dylatacyjna. Przez ostatnie dwie doby miasto razem z profesorem Adamem Wysokowskim sprawdzali, jakie są szkody i czy można bezpiecznie się po nim poruszać. – Okazuje się, że nie – mówił w programie „Prezydent na 96 FM” wiceprezydent miasta Krzysztof Kaliszuk.

Pan profesor zaprojektuje żelbetowy kielich wzmacniający, to taka opaska o wysokości dwóch metrów. Ona obejmie najbardziej zdegradowaną podporę. Wykonawca obiecuje, że od poniedziałku weźmie się do roboty. Mam nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia zostanie to zrealizowane, później potrzeba 7-8 dni na związanie betonu.