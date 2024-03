Przy zielonogórskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Elektronik” powstało Branżowe Centrum Umiejętności. To jedno ze 120 takich centrów w Polsce, które ma na celu kształcenie w zakresie informatyki i programowania.

Z bogatej oferty szkoleniowo-dydaktycznej korzystać będą mogli nie tylko uczniowie, ale również pracownicy i studenci. O szczegółach mówi Andrzej Gazda, wicedyrektor ds. BCU.

Projekt realizowany jest przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Dr Michał Doligalski, prodziekan do spraw studenckich na Wydziale Informatyki i Automatyki przyznaje, że taka oferta może tylko cieszyć.

Myślę, że to ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności, ale i kraju. To uzupełnienie, które oferujemy w ramach uczelni, jak i tym, co oferuje “Elektronik”