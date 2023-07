W niedzielę, w samo południe zostanie otwarte minizoo. Po modernizacji obiekt zupełnie zmieni swoje oblicze.

Po pierwsze atrakcje dla najmłodszych, w tym olbrzymi 26-metrowy, interaktywny krokodyl, który uzyskał najwięcej głosów wśród mieszkańców miasta. A po drugie zwierzęta, które pojawią się w odnowionej części, a dokładnie małpki i lemury. Zwierzęta przeszły już aklimatyzację.

O nich mówi radny Paweł Wysocki, sprawujący pieczę nad inwestycją.

To jest gatunek endemiczny, który występuje tylko w jednym miejscu na świecie – na Madagaskarze. Żyje tylko 2,5 tys. osobników. To gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem. Nasza rola w tym, by rozmnażać i utrzymywać ten gatunek. Na wolności lemury żyją 16-19 lat, a w ogrodach botanicznych do 25 lat. Myślę, że u nas będą się dobrze miały.