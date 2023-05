Jeden z budynków na terenie kompleksu akademickiego w Sulechowie został przekazany na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Jest to wniesienie kapitału przez Uniwersytet Zielonogórski. Uczelnia jest jednym z udziałowców naszego szpitala. Czy lecznica ma już pomysł na wykorzystanie tego budynku? Zapytaliśmy o to Sebastiana Ciemnoczołowskiego, głównego specjalistę do spraw rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Budynek przy Armii Krajowej w Sulechowie – według Ciemnoczołowskiego – daje wiele możliwości.

Jest kilka pomysłów. Może on pełnić choćby funkcje administracyjne, niekoniecznie szpitalne. A zupełnie innych instytucji.

Ciemnoczołowski widzi w sulechowskim budynku również szansę dla szkół o profilu medycznym.

Tam jest świetne zaplecze edukacyjne. Bursa, sala gimnastyczna, korty, boiska, sale warsztatowe. To może być Medyk.

