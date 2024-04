– Wygraliśmy, ale zachowujemy pokorę – takie zdanie można było usłyszeć podczas wczorajszego wieczoru wyborczego w sztabie Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, druga tura wyborów prezydenckich zakończyła się zwycięstwem Marcina Pabierowskiego, który obejmie urząd prezydenta Zielonej Góry.

W jaki sposób komentowali ten wynik politycy? Szef lubuskich struktur KO Waldemar Sługocki w rozmowie z Radiem Index stwierdził, że do samego końca nie był pewien, czy Pabierowskiemu uda się pokonać urzedującego włodarza miasta Janusza Kubickiego.

Nigdy nikt z nas nie wie, jak się dana sytuacja zakończy. To są wybory. Ta druga tura była intensywna również w wykonaniu obecnego prezydenta. Wszelkie warianty były mozliwe. Zawsze apeluję, by być skromnym i zdystansowanym. Nie jestem zaskoczony, bo ciężko pracowaliśmy, przekonywaliśmy zielonogórzan, że to będzie dobra zmiana, pożądana i oczekiwana.