Dwóch studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego Krzysztof Mądrawski i Marek Kużdowicz otrzymało stypendium ministra nauki za znaczące osiągnięcia naukowe za mijający rok akademicki.

Pierwszy z nich, Krzysztof Mądrawski to student drugiego roku kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy. Ministerialne stypendium to powód do zadowolenia – powiedział student.

Drugi ze stypendystów – Marek Kużdowicz – studiuje logistykę, i pasjonuje się szachami. Stypendium otrzymał za wybitne osiągnięcia w tej dyscyplinie.

Stypendium ministerialne wynosie 17 tysięcy złotych. Uroczystość odbyła podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego.