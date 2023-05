Czy kobieta może być strażaczką? Oczywiście, że tak. A czy może być na pierwszej linii ognia? To już tak oczywiste nie jest. Choć jak przekonuje str. Martyna Zielińska z PSP w Zielonej Górze – dla chcącego nic trudnego. Kobieta jest pierwszą strażaczką w Zielonej Górze, która służy na pierwszej linii ognia.

Strażak Zielińska do Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze trafiła z Ochotniczej Straży Pożarnej z Leszna.

Nie mam jakiś tradycji rodzinnych, jeśli o to chodzi. Zawsze jednak bardzo mnie to pasjonowało. Wcześniej nie miałam na to zbytnio czasu, teraz już mam. Coraz większe jest ogólnie zainteresowanie wśród dziewczyn, jeśli chodzi o straż. Piszą do mnie, podpytują jak zacząć. Kobieta też potrafi.