Czy koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra podtrzymają zwycięską passę? W Wielką Sobotę nasz zespół czeka bardzo trudne zadanie.

W hali CRS-u podejmować będą BM Stal Ostrów. Przypomnijmy, zastalowcy wygrali osiem z dziesięciu ostatnich spotkań, z kolei ostrowianie przegrali trzy ostatnie mecze. W naszej ekipie powinni zagrać już wszyscy, a więc nieobecni ostatnio Przemysław Żołnierewicz, Sebastian Kowalczyk i Alen Hadzibegović.

Wszyscy trenują i wszystko jest w porządku. Zobaczymy do soboty, jak to będzie wyglądało. Oczywiście ci, co byli chorzy, muszą wejść w trening na spokojnie, bo się czuli słabiej fizycznie. Kilka treningów i to powinno wystarczyć, ale wszystko wyjdzie podczas meczu. Chcę, żeby wszyscy zagrali, ale nie wiemy, co się wydarzy. Przykładowo Przemek Żołnierewicz miał problem na dzień przed ostatnim meczem. Problem pojawia się wtedy, gdy ktoś nie trenował przez miesiąc. Wtedy potrzebujesz aż kilku dni, by dojść do rytmu meczowego.