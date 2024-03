Tematy związane z infrastrukturą obiektów sportowych w Zielonej Górze, zarówno dużych, jak i tych mniejszych, bardzo często pojawiają się w audycji “Prezydent na 96 FM”.

W ostatnim programie nasza słuchaczka, pani Ania, pytała o oświetlenie boiska piłakrskiego w Łężycy.

Chodzi nam o oświetlenie boiska do piłki nożnej. Od dwóch lat nic nie było zrobione w tym temacie.

Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, zadeklarował na naszej antenie, że na boisko w Łężycy będzie można pozyskać środki finansowe w ramach jednego z rządowych programów.

Mamy teraz program rządowy związany z remontem, modernizacją i polepszeniem jakości boisk sportowych. W najbliższym naborze będziemy składać te wnioski i będziemy pamiętać, by to oświetlenie znalazło się w jednym z naszych projektów. Są na to środki, można uzyskać pięćdziesiąt procent dofinansowania.