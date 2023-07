Plac zabaw, tor dla rolkarzy i strefa chilloutu – to na dachu. I to, co najważniejsze, parking na 414 miejsc. Dziś punktualnie o godzinie 14.14. przy zielonogórskiej Palmiarni oficjalnie został otwarty SkyPark.

Przypomnijmy, że inwestycja pochłonęła kwotę 35 milionów złotych, z czego prawie 16 milionów pochodzi z Polskiego Ładu.

Jak wyglądało otwarcie? Jakie były opinie mieszkańców? O tym w naszym materiale VIDEO