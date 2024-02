Ogród Botaniczny w Zielonej Górze ma być rozbudowany. Dziś podczas sesji Rady Miasta radni zapoznali się z projektem modernizacji, a przede wszystkim powiększenia ogrodu.

Na czym będzie ona polegać? Radosław Skrobania, kierownik Ogrodu Botanicznego, podkreślał, jak ważne jest zwiększenie bioróżnorodności roślin.

To będzie kolekcja roślin drzewiastych, miałaby być ta część sąsiedniego lasu komunalnego zamieniona na park leśny. Zyskamy to, że będzie więcej tych roślin i większa powierzchnia do rekreacji.