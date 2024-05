Czy mamy do czynienia z negocjacyjnym patem podczas wyboru nowych władz w sejmiku województwa lubuskiego? Być może za szybko na takie wnioski, ale jedno jest pewne: podczas inauguracyjnej sesji sejmiku nie wybrano nowego marszałka ani zarządu.

Przypomnijmy, czternaście mandatów ma Koalicja Obywatelska. Do większości i możliwości rządzenia potrzeba dwóch kolejnych. Radny KO Sebastian Ciemnoczołowski zachowuje spokój.

Naturalnym współkoalicjantem jest Trzecia Droga, w skład której wchodzą przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. W kuluarach głośno mówiło się o tym, że Trzecia Droga chce mieć aż trzy miejsca w nowym zarządzie. Nowy radny PL 2050 Tomasz Siemiński jest zdania, że wszystko można wynegocjować w drodze kompromisu.

To są negocjacje i koalicja zawiązuje się w drodze do kompromisu, a o to nie jest łatwo. Nie są to sprawy, których nie dałoby się rozwiązać.