Zdominowana przez radnych Koalicji Obywatelskiej, z pięcioma przedstawicielami Zielonej Razem, Prawa i Sprawiedliwości oraz jednym radnym niezrzeszonym – tak wyglądać będzie układ sił w nowej Radzie Miasta.

Zmieni ona zatem zupełnie oblicze porównując ją do poprzedniej, jeszcze za kadencji byłego prezydenta Janusza Kubickiego. Czego można się spodziewać? Najmłodszy z radnych, 36-letni Grzegorz Maćkowiak z PiS-u oczekuje rzetelnej i ciekawej debaty radnych.

Chciałbym, żebyśmy to, co pojawiło się dobrego w kampanii, rzeczyw8ście wróciło do ratuszu. Mam nadzieję, że przewodniczący Adam Urbaniak przywróci te standardy, że dyskusja będzie. Są oczekiwania, jak będziemy współpracować także w komisjach, które w ratuszu działają.