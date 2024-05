Jak wyglądać będzie kąpielisko w Ochli? Kiedy zostanie otwarte? Takie pytania zadają mieszkańcy Zielonej Góry, którzy pewnie nie mogą się doczekać inauguracji. O szczegóły postanowiliśmy zapytać prezydenta Zielonej Góry.

Marcin Pabierowski stwierdził, że dziś kluczowe jest określenie kosztów, jakie przyniesie funkcjonowanie kąpieliska.

W budżecie miasta nie było zabezpieczonych środków na funkcjonowanie Ochli. Musimy to zagospodarować. Zleciłem szefowi MOSIR-u przygotowanie pewnego profilu użytkowego i bilansu. Może to być od trzech do pięciu milionów złotych. To są szacunki pana dyrektora.