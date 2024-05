Tylko do 20 maja, przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku rozliczali dochody z prowadzenia działalności lub spółki osobowej według skali podatkowej, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają czas, żeby rozliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r.

Każdy przedsiębiorca, który opłaca składki na własne ubezpieczenia musi złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej. W ten sposób ustala się składkę za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.

Ustalona roczna składka zdrowotna może być niższa lub wyższa od sumy składek opłaconych w poszczególnych miesiącach 2023 r. Niedopłatę należy uregulować wraz ze składką za kwiecień 2024 roku do 20 maja. W przypadku nadpłaty, będzie przysługiwał zwrot, chyba, że płatnik ma zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Wniosek o zwrot nadpłaty ZUS utworzy na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Trzeba będzie go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE do 3 czerwca.