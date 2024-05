W sobotę, 18 maja akcja Noc Muzeów. Placówki kulturalnie, które biorą udział w akcji to: Muzeum Ziemi Lubuskiej, Biblioteka Norwida, ale także od wielu lat Muzeum Wojskowe w Drzonowie.

Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprasza na Latynoską Noc. To będzie swoista podróż po Ameryce Łacińskiej. Rozpocznie się o 17:00 i potrwa do 23:00. Noc Muzeów także w Bibliotece Norwida. W programie m.in.: projektowanie mody inspirowanej ilustracjami Jana Marcina Szancera, tworzenie logo własnej modowej marki. Wydarzenie w Norwidzie w godz. 19:00-22:00. W Muzeum Wojskowym w Drzonowie motywem przewodnim będzie 80. rocznica bitwy o Monte Cassino. Rozpocznie się uroczyście o 18:00, od wystrzału z bombardy. Noc w Drzonowie potrwa do 22:00.

Miejski Zakład Komunikacji informuje, że do Drzonowa dojedzie specjalna linia nr 91, która wykona bezpłatne kursy zgodnie z rozkładem jazdy, który w całości znajdziecie poniżej. Pierwszy kurs z Dworca Głównego wyruszy o 17:30. O 22:00 wyruszy ostatni powrotny autobus z Drzonowa.