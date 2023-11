Długo oczekiwana inwestycja mieszkaniowa w naszym mieście wreszcie doczeka się realizacji. W Zielonej Górze ruszyła budowa mieszkań komunalnych.

Przypomnijmy, że będą to cztery budynki mieszkalne przy ulicy Suwalskiej. To efekt lipcowej umowy, którą miasto podpisało z wykonawcą firmą Agrobex. Z kolei za inwestycję odpowiada Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Lubuskie Trójmiasto”. Zielona Góra przystąpiła bowiem do rządowego programu SIM. – To powód do radości i dumy – powiedział nam prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Miasto uzyskało środki finansowe na budowę mieszkań komunalnych. Będzie to ponad 200 mieszkań, więc to powód do radości i dumy. To kolejny problem, który od wielu lat był nie do rozwiązania w Zielonej Górze.

– Oprócz budowy mieszkań w ramach SIM-u miasto buduje także mieszkania przy ulicy Jagiellonki – dodał włodarz miasta.

Jedna budowa jest na osiedlu Mazurskim, druga na Jagiellonki, więc to są dwie budowy, które są równoległe realizowane. Jedna przez KTBS, druga przez SIM. Cieszę się, bo ta inwestycja pochłonie kwotę 60 milionów złotych.

Mieszkania mają zostać oddane do użytku za dwa lata, w lipcu 2025 roku.