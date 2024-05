Jaka będzie nowa rada miasta? Na pewno zdominowana przez Koalicję Obywatelską, która zdobyła najwięcej mandatów. A opozycją – dla odmiany – tym razem radni, którzy dostali się do ratusza z komitetu Janusz Kubickiego. Jak przedstawiciele klubu „Zielona razem” planują działać podczas nowej kadencji?

Robert Górski, jeden z radnych tej formacji, podkreśla – „będziemy inną opozycją niż wcześniej była PO. Mądre pomysły będziemy popierali, a błędy wytykali”.

Jak pokazała historia poprzedniej rady miasta, to część radnych opozycji wstrzymywała się od głosu albo głosowała przeciw. Jak były ważne rzeczy głosowane. To tak nie powinno być, większość uchwał to są sprawy techniczne i organizacyjne, tam nie ma wielkiej polityki. Trzeba je popierać, żeby miasto mogło normalnie funkcjonować.