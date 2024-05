Z ratusza do sejmiku – Sławomir Kotylak jest już oficjalnie radnym województwa. Wczoraj w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się oficjalne zaprzysiężenie. Wybrana została także przewodnicząca sejmiku. Ale wciąż nie ma wybranego marszałka. Bo choć miała być koalicja, to już na pierwszej sesji pojawiły się pierwsze zgrzyty. I koalicji nie ma.

Dlaczego? Kotylak uważa, że jest to skomplikowana sytuacja.

Gdyby w całym kraju wszystkie ugrupowania miały równy rozkład mandatów do sejmików, pewnie szybko i sprawnie by to poszło. Ale są różne konfiguracje. Musimy znaleźć wspólny mianownik.