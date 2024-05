Nie wybrano zarządu, nie wybrano marszałka, wybrano za to przewodniczącą sejmiku województwa lubuskiego. Podczas inauguracyjnej sesji radni powierzyli tę funkcję Annie Synowiec.

Radna Koalicji Obywatelskiej otrzymała stuprocentowe poparcie wszystkich trzydziestu radnych. Jak oceniła ten wybór i czy stanowił on dla niej zaskoczenie?

Proszę pamiętać o tym, że to jest głosowanie tajne. To są radni, którzy z nami współpracowali, są też nowi radni, którzy nas poznają. Przekonanie wszystkich jest dużym moim sukcesem, a także mojego środowiska. To jest dla mnie wielkie wyróżnienie.