O czwarte zwycięstwo w rozgrywkach Orlen Basket Ligi powalczą koszykarze Enei Stelmetu Zastalu. Zielonogórzanie podejmować będą w najbliższą niedzielę ekipę Dzików Warszawa.

Rywal zastalowców to beniaminek, który spisuje się rewelacyjnie. Dziki zaczęły sezon od trzech wygranych, w tej chwili są na dziewiątym miejscu w tabeli. – Grają niezły basket – mówił Marcin Woroniecki, nasz rozgrywający.

O Dziki pytaliśmy także naszego trenera Davida Dedka.

To jest zespół, który ma doświadczonych zawodników. Mocno „pchają piłkę” pod kosz, dobrze się nią dzielą, szukają pozycji rzutowych i błędów. Może nie jest to zespół tak szybki i fizyczny jak inne, z którymi już graliśmy, ale główna ich cecha to czytanie gry i mądra reakcja na to, co przeciwnik im narzuca.