To już nie miesiące, a tygodnie. 15 kwietnia ma zostać otwarta obwodnica południowa Zielonej Góry. Ma 13 kilometrów długości i jest praktycznie gotowa do użytkowania. Miasto na ostatnim etapie prac musi zadbać o szczegóły tej inwestycji.

Co w tej chwili się dzieje? Pytamy Krzysztofa Staniszewskiego z Departamentu Zarządzania Drogami zielonogórskiego magistratu.

Kończmy światłowody. Drogę będzie odbierał nam inspekt nadzoru z Gorzowa. Ma kilka dni, by to przejrzeć, każdy element, barierkę, to trzeba obejrzeć. Nie chcemy tego robić na “hurra”, by później tego nie poprawiać.