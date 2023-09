850 dni bez pieniędzy na KPO – mówili dziś przedstawiciele Nowej Lewicy podczas briefingu prasowego. Przypomnijmy, Polska wciąż nie otrzymała środków finansowych, które pomogłyby zlikwidować skutki pocovidowe.

Posłanka Anita Kucharska Dziedzic zwracała uwagę, że w wyniku braku środków z Krajowego Programu Odbudowy w naszym regionie ucierpiało kilka ważnych aspektów życia społecznego.

W województwie lubuskim widać brak pieniędzy z KPO w sposób dramatyczny. Te pieniądze mają być przeznaczone by niwelować skutki COVID-u. To ekologia, zdrowie, edukacja, transport. Nie ma na to pieniędzy.

Zdaniem zielonogórskiego radnego Tomasza Nesterowicza lubuskie mogło liczyć na nawet pięć miliardów złotych. – Tych pieniędzy nie ma, a PiS kłamie mówiąc, ze środki są na bieżąco wykorzystywane – dodał Nesterowicz.

W wypowiedziach członków PIS-u jest informacja, że my te środki otrzymujemy. To nieprawda, wykorzystujemy 10 procent sumy, która moglibyśmy otrzymywać. To jest zaliczkowanie, które niczego nie rozwiązuje. Województwo lubuskie to jest pięć miliardów złotych. To środki, które można było uzyskać na unowocześnienie naszej gospodarki oraz cyfryzację.