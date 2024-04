Uniwersytet Zielonogórski jest gospodarzem spotkaniami z polskimi i niemieckimi przedsiębiorcami w ramach międzynarodowej sieci SUPRA.

To sieć zrzeszająca partnerów badawczych i przemysłowych z zakresu tzw. technologii produkcji. Profesor Justyna Patalas-Maliszewska, prorektor ds. współpracy z gospodarką Uniwersytetu Zielonogórskiego zapytaliśmy o to, co nasza uczelnia zyskuje organizując takie spotkania.

Podczas spotkania obecni byli polscy przedsiębiorcy. Jeden z nich, Anatol Kałasznikow stwierdził, że dzięki współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim zyskał zarówno on, jak i jego firma.

Nasz region odwiedzili także goście z niemieckiego Chemnitz, w tym Matthias Rehm.

Cieszymy się ze współpracy, którą rozpoczęliśmy. Czekamy na to, by połączyć nasze projekty naukowe i badawcze, realizowane w Polsce i Niemczech.

– Na bazie takiej współpracy korzyści wyciągają wszyscy – dodał rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesor Wojciech Strzyżewski.

Dodajmy, że w ramach polsko-niemieckich spotkań nasi zachodni sąsiedzi odwiedzili także firmy Hermes Fulfilment w Iłowej oraz Adient Poland i SECO/WARWIC w Świebodzinie.