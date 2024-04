Szalenie ważny mecz czeka w świąteczny poniedziałek koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra. Walczący o pozostanie w Orlen Basket Lidze zielonogórzanie podejmować będą Grupę Spożywczą Arkę Gdynia.

Sytuacja Zastalu jest kibicom doskonale znana. Nasz zespól walczy o zachowanie bytu w elicie. W tej chwili zastalowcy zajmują przedostatnie, piętnaste miejsce w tabeli mając zaledwie punkt przewagi nad Sokołem Łańcut. Arka jest czternasta i także nie jest pewna swego. Jak będzie? Pytaliśmy naszych koszykarzy.

Paweł Kikowski, kapitan Zastalu, liczy na doping zielonogórskich kibiców.

Michała Kołodzieja, innego z naszych graczy zapytaliśmy, co będzie kluczem do zwycięstwa.

O wadze tego spotkania przekonuje również Jan Wójcik.

My jak i oni walczymy o utrzymanie w lidze. To jest mecz o życie. Będziemy się starali zagrać jak najlepiej. Musimy wrócić do naszych podstaw i pokazać, że cały czas skupiamy się na sobie głównie. Wiadomo, kto co gra i czego się można po nich spodziewać.