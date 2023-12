Rewelacja rozgrywek Orlen Basket Ligi – Dziki Warszawa – będzie rywalem koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra. Mecz w najbliższą niedzielę.

Zielonogórzanie powalczą o czwarte zwycięstwo, choć zadanie będzie bardzo trudne, bo rywal ze stolicy walczy o play-offy i zajmuje obecnie dziewiąte miejsce. W Zielonej Górze będzie chciał wygrać.

W ekipie Zastalu na treningu pojawił się Darious Hall. Amerykanin występujący w zespole Enei Stelmetu Zastalu miał przerwę w treningach. To efekt podkoszowego starcia przed tygodniem w Gdyni. Hall stracił przytomność, został w szpitalu. O jego absencji mówi trener zielonogórzan David Dedek:

Darious jeszcze nie trenuje, mam nadzieję, że jak najszybciej wróci do dyspozycji. Nie jest to jakiś większy problem, ale nie jest jeszcze na siłach, by móc trenować normalnie.