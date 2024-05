Mimo, że od dobrych kilku tygodni wiedzieli o pożegnaniu z Lotto Superligą walczyli do końca. Tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarni w ostatnim meczu sezonu pokonali AZS AWFiS Baltę Gdańsk 3:0.

Mecz najkrócej można było określić mianem pożegnań i debiutów. Debiutował w meczu Superligi 15-letni Patryk Żyworonek, który wygrywając 3:2 z Adamem Dudziczem przypieczętował triumf ZKS-u w całym meczu. Wcześniej grał Mateusz Zalewski, który też po tie-breaku rozstrzygnął na swoją korzyść pojedynek z Tomaszem Tomaszukiem, tyle, że dla Zalewskiego było to pożegnanie z Zieloną Górą. Gracz ZKS-u przenosi się do Suchedniowa. Do 2. Bundesligi udaje się z kolei Navid Shams. 19-letni reprezentant Iranu, choć nie zagrał przeciwko gdańszczanom żegnał się ze łzami w oczach.

Zielonogórzanie zakończyli sezon na ostatnim miejscu w tabeli, z bilansem czterech zwycięstw i piętnastu porażek. ZKS spada więc do I ligi po dwóch sezonach gry w elicie. Zespół zielonogórzan znów zostanie odmłodzony, bo oprócz Żyworonka w klubie zostanie m.in. inny 15-latek, Samuel Michna, który w pojedynku otwierającym spotkanie wygrał z doświadczonym Szymonem Malickim 3:1.

Zobaczcie materiał wideo z pożegnalnego spotkania ZKS-u z Lotto Superligą.

ZKS – Balta 3:0

Michna – Malicki 3:1 (8:11; 11:5; 11:8; 11:7)

Zalewski – Tomaszuk 3:2 (7:11; 11:6; 9:11; 11:6; 6:5)

Żyworonek – Dudzicz 3:2 (6:11; 11:7; 11:13; 11:9; 6:3)