Tak dla Polski – z takim hasłem kandydaci Prawa i Sprawiedliwości chcą zdobyć mandaty w Parlamencie Europejskim. Mieszkańcy województwa lubuskiego będą mogli oddać głosy między innymi na “jedynkę”, czyli wiceprezesa partii Joachima Brudzińskiego, następnie na Elżbietę Rafalską, Jerzego Maternę, czy też Władysława Dajczaka. A i to nie wszyscy kandydaci. Na liście okręgu 13, obejmującego nasz region oraz województwo zachodniopomorskie, znajdziemy w sumie dziesięć nazwisk przedstawicieli PiS.

Chcemy, żeby Polska i ten region były ziemią bezpieczną – mówił podczas konferencji prasowej europoseł Joachim Brudziński.

Europoseł Brudziński odpiera tym samym zarzut, że PiS będzie dążył do wyjścia Polski z UE.

Byliśmy pierwszym towarzystwem w Polsce, które postulowało wejście do NATO. To, że chcemy wyjść z UE, to jest paskudne kłamstwo. Chcemy być w unii, ale w takiej, do której wstąpiliśmy. Suwerennych państw, narodowych.