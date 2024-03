W jaki sposób mówić ładnie i wyraźnie? Czy zwracamy uwagę na poprawną wymowę? Między innymi o tym dyskutują logopedzi w zielonogórskiej Palmiarni.

“Logopedia XXI wieku – nowa epoka komunikacji” – pod taki hasłem odbywa się w Zielonej Górze ogólnopolska konferencja inaugurująca obchody 25-lecia Polskiego Związku Logopedów.

Dlaczego ta dziedzina powinna być istotna dla każdego z nas? Pytamy przewodniczącą PZL Milenę Stasiak.

Jest to niezwykle istotna dziedzina, bo od komunikowania zależy funkcjonowanie we wszystkich sferach życia. Osoby, które nie mają takich zdolności, nie osiągają sukcesów, które mogłyby zdobywać. Logopedia jest bazą do tego by można było dobrze funkcjonować.