Wielkie emocje towarzyszyły w sztabach największych ugrupowań w Zielonej Górze. Kamery Index TV wraz z reporterami towarzyszyły PiS-owi, Koalicji Obywatelskiej, PSL-owi, Lewicy i Polsce 2050 Szymona Hołowni w chwili ogłaszania pierwszych, sondażowych wyników.

W Prawie i Sprawiedliwości na widok słupków wyborczych, które pokazały się na ekranach telewizyjnych najpierw zapanowała radość, ale po chwili na twarzach lubuskich polityków pojawiła się konsternacja. Marek Ast, szef lubuskich struktur PiS-u prosił, by poczekać na ostateczne wyniki, choć zdaje sobie sprawę, że partia, która przez ostatnie lat rządziła krajem może przejść do opozycji.

Tak, jak prezes Jarosław Kaczyński powiedział, podsumowując te pierwsze rezultaty, czekamy na ostateczne wyniki. Od tego będzie zależało czy będziemy rozmawiali o kolejnej kadencji – nie wiem – z Konfederacją, czy po prostu przejdziemy do opozycji. To też trzeba wziąć pod uwagę.

Zupełnie inne nastroje w drugiej w wyścigu po władzę Koalicję Obywatelskiej. Ugrupowanie osiągnęło znakomity wynik w naszym regionie, a szefa lubuskich struktur Waldemara Sługockiego pytaliśmy, czy możliwe jest nawet sześć mandatów dla tej formacji?

Jest możliwe, bo z informacji, które do mnie dotarły, to nasz wynik wynosi 42 proc., a 24 wynik PiS-u. To bardzo mnie cieszy. Sześć mandatów jest prawdopodobne, a być może nawet przesądzone. Chcę przede wszystkim podziękować mieszkańcom naszego regionu za to, że poszli do wyborów.