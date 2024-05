Ostatni mecz przed własną publicznością, a przedostatni w sezonie rozegrają w najbliższą sobotę szczypiorniści Olimpu AZS UZ.

Zielonogórzanie zapewnili sobie pozostanie na pierwszoligowym froncie, choć łatwo nie było, bo akademicy długo zajmowali ostatnie miejsce w tabeli. AZS zagra w sobotę z SPR Bór Oborniki Śląskie, a trener Ireneusz Łuczak zapewnia że jego podopieczni będą chcieli pożegnać się z miejscowymi kibicami godnie.

Na pewno rywal może postawić wysoko poprzeczkę, ale Łuczak dodaje, że jego podopieczni powalczą o pełną pulę.

Będzie to taki mecz jak w Obornikach, bardzo wyrównany do końca. Na to się zanosi u nas.