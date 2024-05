Paweł Tonder, nowy wiceprezydent Zielonej Góry odpowiedzialny za inwestycje i sprawy drogowe był gościem Rozmowy na 96 FM.

Nowy członek gabinetu prezydenta Marcina Pabierowskiego mówił o wyzwaniu, jakie go czeka, a także o tym, jak to się stało, że została mu złożona propozycja wiceprezydentury.

Dosyć prosto to się stało. Zaproponowano mi tę funkcję, poproszono o wspomożenie pana prezydenta. Ja wyraziłem zgodę. Znamy się wiele lat, bo studiowaliśmy razem, mamy do siebie pełne zaufanie. Pozwoliło się to dość łatwo skomunikować. Oczywiście jest to olbrzymie wyzwanie i olbrzymia zmiana.