Uniwersytet Zielonogórski szykuje się do nowej kampanii promocyjnej. A ta ruszy lada dzień. Tym razem hasło przewodnie brzmi “Różne osobowości, jedna społeczność.”. Co za tym idzie – nasza uczelnia chce udowodnić, że pomimo wielu różnic pomiędzy studentami, wciąż jest to jedna społeczność.

W jaki sposób kampania będzie wyglądała w praktyce? To tłumaczy Daria Legieta – Drozda z Biura Promocji UZ.

Będziemy komunikować o nowych kierunkach, że jesteśmy otwartą uczelnią. Dla każdego i mamy dużo do zaoferowania. Zielona Góra i okolice to nasz główny target.

Maj to nieprzypadkowy moment na kampanię.

Wydaje się, że maturzyści podchodząc do egzaminów mają już wybraną drogę. Ale nie zawsze tak jest. Chcemy więc tuz przed rekrutacją pokazać co mamy do zaoferowania.

Nowe materiały promocyjne będą dostępne w mediach społecznościowych oraz na stronach UZ. Na terenie miasta pojawią się również nowe bilboardy, ulotki oraz reklamy w autobusach MZK.