Bardzo ważne zwycięstwo odnieśli koszykarze Enei Stelmetu Zastalu. Zielonogórzanie pokonali Sokoła Łańcut 86:84.

To był mecz z gatunku tych o “cztery punkty”. Zarówno Zastal jak i Sokół “biją się” o pozostanie w Orlen Basket Lidze. Mecz był zatem prawdziwą bitwą.

Po pierwszej kwarcie Zastal prowadził 25:20, a do przerwy 47:41. W trzeciej odsłonie łańcucianie doprowadzili do wyrównania, a nawet wyszli na prowadzenie (61:58). Goście świetnie trafiali za trzy punkty i lepiej zbierali. Z tymi elementami zastalowcy nie mogli sobie długo poradzić.

Po trzech kwartach gospodarze prowadzili minimalnie 69:67. W czwartej kwarcie zielonogórzanie odskoczyli na początku na sześć punktów po dwóch trójkach Marcina Woronieckiego (76:70). Sokół się nie poddawał, ale grał długo praktycznie jedną piątką. Zmęczenie dawało się we znaki. Mimo tego do końca było nerwowo. Szalał Terrell Gomez. Dzięki jego trójkom Sokół na trzy minuty przed końcem doprowadził do wyrównania (81:81). Końcówka dramatyczna i szczęśliwa dla Zastalu, który wygrał 86:84!