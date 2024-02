Kolejny, arcyważny mecz czeka koszykarzy Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra. Zielonogórzanie, walczący o pozostanie w Orlen Basket Lidze, zmierzą się dziś z Tauron GTK Gliwice.

Bilans obu drużyn jest identyczny: pięć zwycięstw i piętnaście porażek. Starcie z ekipą z Gliwic to kolejne z serii spotkań “za cztery punkty”. Jeden z zielonogórskich koszykarzy Marcin Woroniecki twierdzi, że mecz z GTK nie będzie kluczowy w walce o pozostanie. – Przed nami jeszcze sporo spotkań – mówił rzucający obrońca Zastalu.

Istotny mecz, ale nie dodawałbym do tego jakiejś dramaturgii. Bardzo dużo jeszcze czasu przed nami, dużo pracy. Z takimi osądami, że kto wygra, to się utrzyma, to spokojnie. To bardzo dobry zespól z Price’m, który lubi zdobywać punkty seriami. Nieprzewidywalny jest Henderson i McEwen, do tego dobry rozgrywający. My mamy swoje pomysły, jak ich zatrzymać i ich atakować.

W jaki sposób zagrać, by wygrać? – Gliwice mają Price’a, jego można się obawiać – mówi trener Zastalu David Dedek.

To jest drużyna, która bazuje na grze z obwodu. Mają zawodnika groźnego, z którym każda drużyna ma problem, by go zatrzymać.

Optymistą przed meczem z Tauronem GTK jest koszykarski ekspert, dziennikarz EMOCJE TV Kosma Zatorski.

Patrzę optymistycznie w kontekście tego meczu. Jak Zastal dostał lanie z Sopotem, to przyszedł zmobilizowany na Sokoła Łańcut. Tutaj podobnie, zimny prysznic z Dąbrową Górniczą, Zastal zagrał fatalnie, więc nie trzeba koszykarzy motywować przed kolejnym spotkaniem.

Poczatek meczu o godzinie 17.30 w hali zielonogórskiego CRS>