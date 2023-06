Od 26 do 35 milionów złotych – taka jest rozpiętość ofert na remont wiaduktu przy alei Zjednoczenia. Trwa procedura przetargowa związana z tą bardzo ważną inwestycję drogową w Zielonej Górze.

Przed kilkoma dniami miasto otworzyło koperty z ofertami. Było ich piętnaście. – To dużo, a to oznacza, że na pewno wybierzemy tę najlepszą – skwitował prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Na pewno znajdziemy wykonawcę tej inwestycji. To moja zmora, bo to miał być normalny remont, a trzeba było go rozebrać i trzeba robić wszystko, by nie wchodzić w przedłużające się procedury. Trzeba było przygotować cała dokumentację i zapewnić środki finansowe na ten cel.