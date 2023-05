Kiedy zostanie oddane do użytku kąpielisko w Ochli? Czy to możliwe jeszcze podczas tegorocznych wakacji? Sprawdzamy, jak przebiega realizacja jednej z najważniejszych zielonogórskich inwestycji.

Wiadomo, że są poślizgi i miasto nie odda kąpieliska wraz z rozpoczynającymi się wakacjami. Potwierdził to w rozmowie z Radiem Index dyrektor MOSiR-u Robert Jagiełowicz.

To jest kwestia kilku dni-tygodni, abyśmy wiedzieli, co się uda zrobić. Biorę winę na siebie, jeśli nie zdążymy w terminie. Choć w terminie nie zdążymy na pewno, bo pierwotnie miał być to 7 lipca. Walczymy, by obiekt był najszybciej otwarty, by tego lata można było z niego skorzystać.