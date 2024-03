Za kilka tygodni otwarte zostanie nowe kąpielisko w zielonogórskiej Ochli. W tej chwili inwestycja jest już praktycznie na ukończeniu, i wraz z nadejściem wiosennej pory w okresie kwietniowo-majowym powinno nastąpić oficjalne otwarcie.

My pytamy o frekwencję w Ochli. W lecie obiekt będzie się zapewne cieszył olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców miasta. Roberta Jagiełowicza, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, zapytaliśmy o to, czy miasto zakłada konkretną liczbę osób wpuszczonych jednocześnie na obiekt.

Jest to trudne do określenia. Możemy powiedzieć, że wpuścimy tam cztery tysiące osób, i one się tam zmieszczą. Jak to będzie wyglądało? Porozmawiamy w lipcu-sierpniu. Będziemy to regulowali, proszę dać nam chwilę. 1500-2000 osób – to jest początek, tyle osób będziemy wpuszczali.