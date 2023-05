Kiedy nastąpi zakończenie jednej z największych inwestycji w mieście – budowy kąpieliska w Ochli? Czy będzie to jeszcze tego lata? Z takimi pytaniami zwracają się do nas mieszkańcy Zielonej Góry.

Przypomnijmy, kąpielisko miało zostać oddane do użytku podczas tegorocznych wakacji. Zakończenie prac sto jednak pod dużym znakiem zapytania. Co na to Janusz Kubicki? Prezydent Zielonej Góry nie chce składać żadnych konkretnych deklaracji w sprawie terminu.

Nie ma terminu, który moglibyśmy zagwarantować. Chcemy, by było to jak najszybciej. wszyscy widzimy postęp robót. Nie chcemy czegoś robić na siłę, systematycznie sprawdzamy postęp robót, jak będziemy gotowi, to wtedy ogłosimy.

Być może do użytku zostanie oddana w pierwotnym terminie część kąpieliska. Ponadto miasto rozważa także wybudowanie lodowiska.

Ono powstanie, wcześniej czy później, choć to nie jest na dziś. Nie ma być zadaszone w budynku, tylko z dachem, które pozwoli korzystać z niego zimą. Szukamy różnych rozwiązań.

Inwestycja pochłonie kwotę ok. 100 milionów złotych.