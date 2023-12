– To był dobry rok, choć nie brakowało problemów – mówi Janusz Kubicki. Prezydenta Zielonej Góry poprosiliśmy o podsumowanie tego, co działo się w mijającym 2023 roku w naszym mieście.

Włodarz Zielonej Góry stwierdził, że nie brakowało lokalnych problemów związanych z pożarem w Przylepie, czy nie tak dawnymi kłopotami z wiaduktem przy alei Zjednoczenia. – Ogólnie jednak widzę dużo pozytywów – twierdzi Kubicki.

To był bardzo dobry rok, oczywiście z problemami i sukcesami. Potrafimy ściągać nowych mieszkańców, to też nie jest proste. Jest się z czego cieszyć. Otworzyliśmy Obwodnicę Południową, miliony dla szpitala na rozwój onkologii, pozyskaliśmy pieniądze na mieszkania komunalne.

Prezydent stwierdził, że Zielona Góra wykonała olbrzymią pracę w ciągu kilkunastu ostatnich lat.

Pamiętam jak rozpoczynałem przygodę bycia prezydentem, to Zielona Góra była rzucona na kolana. Przemysł upadał, było bezrobocie. Wszyscy uciekali, my porównywaliśmy się do mniejszych ośrodków jak Żary, Żagań, Gorzów był niedoścignionym wzorem. Dziś inni patrzą na nas z zazdrością