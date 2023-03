Kilkuset delegatów oraz zaproszonych gości wzięło udział w pierwszej Konferencji Wyborczej Stowarzyszenia Lewicy Demokratycznej. Przypomnijmy, to podmiot, który powstał w wyniku konfliktu wokół wyboru władz Nowej Lewicy.

W regionie nowe SLD liczyło ok. dwóch tysięcy członków, którzy nie poparli Nowej Lewicy, kierowanej przez Włodzimierza Czarzastego. Poseł województwa lubuskiego Bogusław Wontor podczas briefingu prasowego mówił wprost: Lewica jest tu, w SLD.

Poseł SLD, sekretarz stowarzyszenia, Robert Kwiatkowski przekonywał, że dziś najważniejszym celem są zbliżające się wybory parlamentarne. Z kim SLD może zawrzeć przedwyborczy sojusz?

My się opowiadamy za formułą możliwie szerokich sił demokratycznych i w ramach tego frontu będziemy szukać swojego miejsca. Choć jesteśmy stowarzyszeniem, to jesteśmy stowarzyszeniem politycznym.

Innego z parlamentarzystów – Andrzeja Rozenka – zapytaliśmy o toczący się spór prawny z Nową Lewica i Włodzimierzem Czarzastym. Członkowie SLD jak dodają, nie godzili się na łamanie demokracji w partii przez przewodniczącego.

Skoro mamy budować w przyszłości w pełni demokratyczne państwo to nie możemy go budować na zgniłych fundamentach. Partie polityczne przejmują władze i ważne jest to, by przestrzegały statutów. Jeśli ta demokracja jest gwałcona, to trudno, by tacy politycy przestrzegali ustaw czy porozumień międzynarodowych.