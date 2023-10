Kampania wyborcza finiszuje. Politycy walczą o każdy głos, bo wybory w niedzielę. Na co liczą przedstawiciele dwóch największych ugrupowań?

W tym tygodniu rozmawialiśmy z szefami Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej w regionie. Marek Ast szef PiS-u pytany był przez nas, co może być języczkiem u wagi w arytmetyce wyborczej.

Kluczowe jest to, jaki wynik osiągnie Trzecia Droga, czy przekroczy próg wyborczy. My walczymy do ostatniego dnia kampanii, liczymy na zwycięstwo i samodzielne rządy. Dziś wszystkie komitety są przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, łącznie z Konfederacją.