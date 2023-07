Przedostatni występ rundy zasadniczej mają przed sobą żużlowcy Enei Falubazu. Zielonogórzanie wybierają się do Poznania na spotkanie z miejscowym PSŻ-tem.

Faworytem spotkania są zielonogórzanie, którzy zajmują pierwsze miejsce w tabeli i nie zaznali jeszcze goryczy porażki. Ekipa ze stolicy Wielkopolski zajmuje ostatnią pozycję i walczy o pozostanie na tym szczeblu rozgrywek. Wygrana gospodarzy pomogłaby skutecznie powalczyć o pierwszoligowy byt, dlatego spotkanie wcale nie musi być spacerkiem. Mówi lider Falubazu Przemysław Pawlicki.

Zielonogórzanie są już pewnie myślami przy play-offach. Ostatnie mecze na własnym torze nie były dla Falubazu łatwe. – Mimo wszystko należy zachować spokój – uważa nasz ekspert, dziennikarz Telewizji Polski Andrzej Loch.

Jestem dosyć spokojny, że te mecze, które mają miejsce teraz, przy takiej temperaturze, gdy tor trudny przygotować, to są trochę inne zawody niż te, które będziemy rozgrywać we wrześniu. gdy będzie się toczyła decydująca walka. Mam nadzieję, że to, iż Falubaz nie jest tak pewny wynika z tego, co się dzieje w pogodzie.